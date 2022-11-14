В Пермском крае на предприятии нашли тело рабочего

Фото: архив "КП"

Трагедия произошла утром 14 ноября в Лысьве. В литейном цехе ООО «Спецсплав-М» было обнаружено тело рабочего, получившего производственную травму. По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в Государственной инспекции труда в Пермском крае, мужчина погиб во время уборки территории возле ленточного транспортера: выбивальщик чистил выбивную решетку от рассыпанной отработанной холодно-твердеющей смеси. И его затянуло в натяжной ролик.

В настоящее время инспекция формирует комиссию для установления причины и обстоятельств несчастного случая. Также проводится судебно-медицинская экспертиза. Уже опрошены очевидцы и запрошены документы, подтверждающие факт трудовых отношений и прохождение инструктажей.

По результатам расследования будут приняты решения о наказании виновных в гибели мужчины.

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