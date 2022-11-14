Житель Прикамья спас соседа из горящего дома

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю

В селе Коса местный житель спас соседа на пожаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в частном доме поступило 13 ноября в 19:55. В тушении участвовали 4 человека личного состава и 2 единицы техники. Оказалось, что огонь вспыхнул в одной из комнат. Площадь пожара составила примерно 2 метра квадратных.

До приезда пожарных сосед вывел из горящего дома 68-летнего мужчину, а после передал врачам скорой помощи. Спасенного мужчину госпитализировали с ожогами рук и ног.

Сейчас по факту случившегося проводятся проверки. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

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