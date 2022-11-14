В Прикамье насмерть сбили 19-летнего парня, который шел по проезжей части

Фото: Telegram/ЧП Пермский край

В Чайковском 13 ноября около 20:40 произошло смертельное ДТП. Об этом корреспонденту «КП-Пермь» сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По улице Советской со стороны Промышленной в направлении Вокзальной ехал 60-летний мужчина на «Девятке». В районе дома по улице Советской, 2/17 он сбил двух пешеходов. По предварительной информации, они шли не по тротуару, а по проезжей части навстречу движению машины.

С травмами различной степени тяжести госпитализировали 26-летнего мужчину. Второму пешеходу было 19 лет. Он скончался на месте происшествия.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Все обстоятельства уточняются.

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