В Пермском крае на этой неделе похолодает до -20 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье на этой неделе придут зимние морозы. Температура стабильно будет ниже 0 градусов. Об этом сообщили синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 14 ноября, будет облачно. Температура воздуха в течение дня оставит −1…−6 градусов, а по востоку региона −6…−11 градусов. Ветер северный, порывы достигнут 14 м/с.

Во вторник, 15 ноября, по всей территории края пройдет небольшой снег. Температура −7…−12 градусов, по северу и востоку до −17. В среду местами ожидается слабый снег. По крайнему северо-востоку похолодает до −24 градусов.

В четверг, 17 ноября, погода существенно не изменится. В пятницу выпадет снег. Ночью температура опустится до −20 градусов, а днем будет −10.

По предварительным прогнозам, в выходные в большинстве районов ночью ожидается −9…−14 градусов, днем −4…−9. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65