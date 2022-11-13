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НовостиЗвезды13 ноября 2022 6:39

В Перми состоится мировая премьера оперы «Замок герцога Синяя Борода»

Спектакль впервые будет показан 18 ноября
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Фото: Пермский театр оперы и балета

Фото: Пермский театр оперы и балета

В Пермском театре оперы и балета продолжаются репетиции мировой премьеры оперы Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» (18+). Обычно эта опера идет на сцене около часа, и ее объединяют с другими одноактными операми, чтобы получился полноценный театральный вечер.

Но в Перми приняли другое решение - в Пермском театре оперы и балета «Замок герцога Синяя Борода» прозвучит в обрамлении пролога и эпилога, написанных специально по заказу театра композитором Валерием Вороновым.

- «Замок герцога Синяя Борода» начинается, что называется, с места в карьер: вся экспозиция фактически остается за кадром, - объясняет замысел режиссер Евгения Сафонова. - Мне казалось, что если мы откроем спектакль музыкой Бартока, то просто лишим зрителя возможности подключиться к ней, прочувствовать то, как развивается музыкальная ткань. «Замку» нужна была, если угодно, взлетная полоса - так возникла идея с прологом, который будет определенным образом подготавливать, настраивать восприятие партитуры Бартока.

Спектакль «Замок герцога Синяя Борода» выстроен как одноактный триллер, в котором участвуют Герцог и его юная супруга Юдит. Партию Герцога исполняет Гарри Агаджанян, в партии Юдит в разных составах -Наталья Буклага и Наталия Ляскова.

Опера «Замок герцога Синяя Борода» будет впервые показана 18 и 19 ноября. Билеты: 1200 - 4500 рублей.