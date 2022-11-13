Солист «Иванушек International» проведет урок для пермских студентов

Андрей Григорьев-Апполонов
Фото: Борис КУДРЯВОВ
С 15 по 17 ноября в Перми пройдет форум «Новые горизонты», организованный для студентов педагогических вузов. Темами форума станут профессиональное развитие, финансовая грамотность и критическое мышление. Одним из его спикеров станет солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов. Он проведет дискуссию «Почему учителя тоже звезды».
Форум пройдет в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ул. Пушкина, 42).
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