В Пермском крае нашли погибшей пропавшую женщину

Пропавшую женщину нашли погибшей.

В Перми найдена погибшей 57-летняя Татьяна М. Об этом сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Напомним, утром 9 ноября Татьяна вышла с работы, но до дома не дошла. Рабочее место женщины находится на улице Революции в Свердловском районе. Именно там ее видели в последний раз.

О том, что случилось с женщиной, не сообщается.

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