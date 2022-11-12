Власти Перми ответили, почему вырубают деревья в саду рядом с набережной

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Перми рассказали, что в саду имени Гоголя, который находится рядом с набережной, начали рубить деревья, хотя это уже делали недавно — в начали осени. «КП-Пермь» уточнила причины вырубки в администрации города.

Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, в саду проводится замена деревьев. Такое решение было принято после обследования состояния растений. Планируется заменить аварийные деревья.

Высаживать новые деревья будут весной и осенью следующего года. «Проектной документацией предусмотрено озеленение территории. Будут высажены 273 саженца деревьев и кустарников: лиственницы сибирской, липы мелколистной, клена остролистного, клена татарского, рябины обыкновенной, боярышника, дерена белого, дерена отправленного, кизильника блестящего», — уточнили в мэрии.

Высадку произведут после завершения ремонтных работ. Напомним, что в сквере имени Гоголя на пересечении улиц Окулова и Попова намерены обустроить тропинки, освещение, площадки для отдыха населения и детской игровой зоны. Также там появится «тропа Гоголя», где по QR-коду можно будет прочитать о произведениях писателя.

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