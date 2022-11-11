12 ноября пермячка Дарья Попова покажет стрип-пластику в «Новых танцах» на ТНТ

Дарья Попова. Фото: "Новые танцы"/ВКонтакте

Неделю назад жители Пермского края горячо болели за Ds crew, которые вышли в полуфинал. В эту субботу вновь предстоят переживания – в шоу примет участие уроженка Перми Дарья Попова. Вместе с кировчанкой Марией Смирновой она в составе дуэта Roses покажет строгому жюри свой номер.

- В выпуске 12 ноября в дуэтах зрители увидят противостояние исключительно девушек, причем выступающих в одном стиле «фрейм-ап стрип», но с разными по духу номерами. Участницы Roses запомнились костюмами из латекса, – рассказали на ТНТ. – Начало шоу в 9 вечера.

Напомним, пермячка уже принимала участие в танцевальных проектах ТНТ. Так, в 2020-м многие зрители «Танцев» открыли для себя знойную брюнетку, представившую на кастинге стрип-дэнс в туфлях с 20-сантиметровым каблуком. Это была наша Даша.

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