В Прикамье запретили размещать кладбище рядом с жилыми домами

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители деревни Мерекаи Ординского района объединились и выступили против размещения кладбища рядом с населенным пунктом. Как сообщили в прокуратуре Пермского края, их коллективное обращение было проверено.

Выяснилось, что муниципалитет принял решение о размещении кладбища на одном из земельных участков недалеко от деревни. При этом чиновники не учли, что местность имеет наклон в сторону жилых домов и садовых участков.

Такое размещение мест захоронений запрещено согласно требованиям санитарно-эпидемиологических норм. Главе Ординского муниципального округа объявлено предостережение. Также местная администрация провела собрание жителей по поводу изменения места размещения кладбища.

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