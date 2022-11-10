Пара пермских фигуристов Чикмарева-Янченков взяли золото в юниорском Гран-при России

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Фото: Оперативная Пермь/Телеграм

Пермские фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченко продолжают покорять спортивный олимп. На соревнованиях спортивных пар среди юниоров в рамках четвертого этапа серии Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию «Московские звезды» наша пара взяла золото. 9 ноября в сумме за короткую и произвольную программы пермяки показали результат 197,04 балла! Серебро с результатом 180,03 балла завоевали Анастасия Егорова и Родион Маринский из Санкт-Петербурга. Бронзу взяли Анастасия Чернышова и Владислав Антонышев из Москвы - 163,38.

Поздравляем наших спортсменов с победой!

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