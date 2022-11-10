Ушел из жизни бывший заместитель гендиректора Пермского порохового завода

Алексей Романович. Фото: газета "Кировец"

Алексей Романович родился в Перми в 1952 году. После окончания Пермского политехнического института в 1978 году начал трудовой путь на заводе им. С.М. Кирова мастером производственного участка.

На всех участках работы Романович находил возможность усовершенствовать технологию, улучшить организацию труда, повысить качество выпускаемой продукции. Одним из первых организовал бригадную форму труда, что позволило поднять производительность и заработную плату рабочих. Инициативность, энергичность, желание на практике воплощать передовые достижения науки и техники, профессионализм позволили ему пройти за короткий срок путь от мастера до начальника цеха. В 1986 году он был назначен начальником производства, в 1992-м - коммерческим директором завода, с 2006-го по 2012-й Алексей Павлович занимал должность заместителя генерального директора по производству.

Он умело управлял производством и коммерческими службами, обеспечивая бесперебойную работу завода. Его уважали коллеги и партнеры.

Сердце Алексея Романовича перестало биться 5 ноября.

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