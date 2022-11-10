Фото: МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Ленина в Нытве поступило 9 ноября 2022 года в 14:04. Для ликвидации очага загорания были направлены пожарно-спасательные подразделения в количестве 19 человек личного состава и шести единиц техники.

По прибытии подразделений ГУ МЧС России по Пермскому краю было установлено, что происходит горение в квартире на четвертом этаже. До приезда пожарных, самостоятельно эвакуировались 25 жильцов многоэтажного дома.

«Звено газодымозащитной службы пожарно-спасательной части №84, при помощи спасательных устройств, по лестничному маршу выведены 3 человека и 1 человек спасен по автолестнице из окна пятого этажа жилого дома. Жертв и пострадавших на пожаре удалось избежать», - прокомментировали ход спасательной операции в краевом МЧС.

Пожар был локализован на площади 12 квадратных метров квадратных в 14:25, ликвидирован в 14:54. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 9 ноября 2022 года, на территории региона произошло 11 пожаров: 5 пожаров – в Перми; по 2 пожара – в Добрянском и Нытвенском округах, по 1 пожару- в Кунгурском и Пермском округах.

«За прошедшие сутки на пожарах погибших и травмированных нет. Основными причинами возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», - дополнили обзор происшествий за сутки в МЧС по Пермскому краю.

Очагами загораний 9 ноября 2022 года стали: многоквартирные жилые дома – в Нытвенском городском округе, Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми; бытовка - в Ленинском районе Перми; транспортное средство - в Добрянском округе; дачные дома - в Кунгурском и Пермском округах; гаражи - в Добрянском и Нытвенском округах; расселенные дома - в Индустриальном и в Мотовилихинском районах Перми.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 9 ноября 2022 года на территории региона 223 профилактические группы в составе 476 человек осуществили 2464 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 3679 человек, распространили 2824 памятки.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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