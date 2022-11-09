В Пермском крае ссора влюбленных закончилась заточением в квартире

Фото: архив "КП"

В апреле 47-летний житель Лысьвы разругался со своей возлюбленной. Мужчина так осерчал, что запер свою женщину в квартире. За любые попытки уйти грозился убить ее. Чтобы доказать серьезность своих намерений, показывал нож и табуретку. Спас пленницу мобильник: она смогла написать сестре, где находится, чтобы та вызвала полицию.

Как сообщили в Пермском краевом суде, мужчина свою вину не признал, от дачи показаний отказался. Тем не менее, его признали виновным в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с ежемесячным удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Пермский краевой суд при апелляционном рассмотрении уголовного дела оставил приговор без изменения, признав его законным, обоснованным и справедливым.

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