В Перми суд вернул в прокуратуру уголовное дело о 636 обманутых дольщиках

Фото: Архив "КП"
В Индустриальном районном суде города Перми начали рассматривать уголовное дело в отношении бывшего руководства группы строительных компаний «Камская долина».
Алевтина Романова и Андрей Гладиков обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло серьезные последствия.
Напомним, Гладиков и Романова фактически управляли несколькими юрлицами (ООО «Недвижимость», ЖСК «Синица», ООО «КД-Девелопмент», ООО «Авиатор-3»). По версии следствия, с ноября 2014-го по декабрь 2018-го они привлекли деньги пайщиков и векселя ГК «Камская долина» для строительства пяти жилых домов, которые так и не возвели. В итоге пострадали 636 физических и юридических лиц на сумму более 1,8 млрд рублей.
Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», подсудимые свою вину отрицают. А 8 ноября они обратились с ходатайством о возвращении дела в прокуратуру Пермского края для дополнительных следственных действий по устранению «серьезных процессуальных» нарушений. 9 ноября ходатайство по решению судьи было удовлетворено.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru