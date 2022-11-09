В Перми суд вернул в прокуратуру уголовное дело о 636 обманутых дольщиках

Фото: Архив "КП"

В Индустриальном районном суде города Перми начали рассматривать уголовное дело в отношении бывшего руководства группы строительных компаний «Камская долина».

Алевтина Романова и Андрей Гладиков обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло серьезные последствия.

Напомним, Гладиков и Романова фактически управляли несколькими юрлицами (ООО «Недвижимость», ЖСК «Синица», ООО «КД-Девелопмент», ООО «Авиатор-3»). По версии следствия, с ноября 2014-го по декабрь 2018-го они привлекли деньги пайщиков и векселя ГК «Камская долина» для строительства пяти жилых домов, которые так и не возвели. В итоге пострадали 636 физических и юридических лиц на сумму более 1,8 млрд рублей.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», подсудимые свою вину отрицают. А 8 ноября они обратились с ходатайством о возвращении дела в прокуратуру Пермского края для дополнительных следственных действий по устранению «серьезных процессуальных» нарушений. 9 ноября ходатайство по решению судьи было удовлетворено.

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