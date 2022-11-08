После шумного застолья пермяк нашел свою даму сердца зарезанной в кровати

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 10 октября в доме в микрорайоне Запруд собралась компания из четверых человек: двое мужчин и две женщины. Как обычно, выпивали. А потом приятели разошлись парами по разным комнатам. Через какое-то время мужчина пришел к даме в соседнюю комнату и сообщил, что подруга зарезана, ножевое ранение в грудь. Женщина вымыла нож, одела приятельницу. Потерпевшая была еще жива, хрипела. К приезду врачей 48-летняя женщина скончалась, скоро подъехали представители Следственного комитета и полицейские.

Мужчина, который уединялся и отдыхал с потерпевшей в одной комнате, пояснил, что спросонья видел, как кто-то вонзал нож в тело жертвы, но кто, именно, это делал, кто убийца, пояснить свидетель не мог, пьяный был.

Под подозрение попали все трое человек, находящихся в доме. Только спустя пять суток, за пару часов до ареста, 39 – летний мужчина, который отдыхал со своей дамой в соседней комнате, признался в убийстве. С его слов, он не мог допустить, что кто-нибудь сядет за него. Обвиняемый рассказал, что в тот вечер пошел покурить в комнату, где отдыхала парочка. Мадам проснулась, женщина была острая на язык, она позволила себе в грубой форме попросить мужчину налить ей спиртное. Он не выполнил приказ, ответил грубо.

Женщине не понравилось, она схватила нож и ударила оппонента в спину. Ранение не серьезное, мужчина даже не сразу понял, что вооруженная мадам нападает на него. Повернулся, увидел нож в ее руке, отобрал его. Женщина была уже обезоружена, опасности не представляла. Более того, дама старше на 9 лет, к тому же, пьяная. Но мужчина, который был и моложе, и сильнее, нанес удар ножом.

Мария Свечникова (следователь СО по Мотовилихинскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю):

«Уголовное дело возбуждено по статье убийство. Мужчина, 1983 г.р., ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Освободился в 2017 году условно досрочно. Оформлена явка с повинной. Обвиняемый арестован».

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