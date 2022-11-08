Пермский омбудсмен может возглавить колледж «Оникс»

Павел Миков
Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
С 24 ноября к исполнению своих обязанностей приступит новый уполномоченный по правам человека. Пока еще действующий омбудсмен Павел Миков планирует уйти в Пермский краевой колледж «Оникс»: ему предложили должность директора учебного заведения. Об этом сообщает «Новый компаньон».
Напомним, в феврале 2008 года в Прикамье появился свой уполномоченный по правам ребенка. Им стал Павел Миков. Его, 31-летнего, возвратили из Москвы, где он учился в аспирантуре.
- Так до сих пор кандидатскую и не защитил, - улыбается Павел. - Хотя работа полностью написана. Но это было предложение Татьяны Марголиной, которой сложно отказать.
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