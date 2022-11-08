Пермские антимонопольщики заподозрили «Альфа Банк» в нарушении закона о рекламе

Фото: Пермское УФАС России/ВКонтакте

Причиной для разбирательств стал рекламный ролик об ипотечном продукте АО «Альфа Банк», который крутили в эфире пермской радиостанции.

- В рекламе банка содержалось указание на процентную ставку, но отсутствовала информация о сумме займа, сроке, ежемесячном платеже, комиссиях по кредитным операциям, а также о дополнительных расходах заемщика, связанных с получением кредита, что не позволяет потребителю сделать объективный вывод о полной стоимости кредита. В данном случае в рекламе содержатся признаки нарушения Закона о рекламе, - пояснила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России Мария Герасимова.

В соответствии Законом о рекламе, реклама, не соответствующая требованиям законодательства РФ, является ненадлежащей. Ответственность за нарушение несет рекламодатель, в данном случае это «Альфа Банк», в отношении которого пермским УФАС России возбуждено дело по признакам нарушения Закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 21 ноября. Если банк признают виновным в совершении преступления, ему грозит штраф от 300 до 800 тысяч рублей.

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