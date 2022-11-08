«Галамарт» откроет в Перми магазины малого формата «у дома»

Фото: Ольга Крыкова/Retail.ru

Федеральная франчайзинговая сеть дискаунтеров «Галамарт» реализует новые форматы. Как сообщает retail.ru со ссылкой на директора по развитию сети Амирана Ибрагимова, к изменениям подтолкнула ковидная пандемия. В течение ближайших 4 месяцев в Перми, Екатеринбурге и Челябинске ритейлер планирует открыть 10-12 точек в формате «у дома». Площадь торговых помещений будет в разы меньше – 100 кв. м. вместо 350-400.

К концу 2022 года «Галамарт» планирует увеличить число магазинов до 513, а в следующего году открыть от 70 до 80 точек.

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