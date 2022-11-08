В Перми ушла из жизни врач-педиатр Центральной подстанции

Фото: Пермская станция скорой медицинской помощи/ВКонтакте

4 ноября в возрасте 69 лет ушла из жизни Ольга Пермякова, врач-педиатр специализированной педиатрической бригады скорой медицинской помощи Центральной подстанции г. Перми.

Ольга Анатольевна работала на станции скорой медпомощи Перми с 1978 по 2020 годы. Она без остатка отдавала себя служению любимому делу: спасению жизни детей. За профессионализм, ответственность и активную жизненную позицию неоднократно награждалась руководством учреждения, ее любили и уважали многочисленные пациенты, рассказали коллеги врача, которые вспоминают Ольгу Анатольевну как отзывчивого, доброжелательного человека и высококвалифицированного специалиста.

8 ноября Ольгу Пермякову проводили в последний путь.

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