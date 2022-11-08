Полицейские показали, как двое мужчин с молотком ограбили магазин

Мужчин задержали, возбуждено уголовное дело. Фото: кадр видео ГУ МВД по Пермскому краю.

В Нытве двое мужчин решились на кражу из продуктового магазина крупной торговой сети. На преступление они собрались ночью. Чтобы зайти в здание, они взяли с собой молоток. Камера видеонаблюдения запечатлела, как один из них разбивает молотком стекло в двери и заваливается внутрь. Потом крушит молотком кассу. Добычей воров стали 5000 рублей.

- Полицейские установили и задержаны двоих злоумышленников, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. – Это уже судимые местные жители 1989 и 1987 года рождения. Один из них уже находился под подпиской о невыезде за похожее преступление.

Следователем возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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