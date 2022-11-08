В Перми полицейский и двое прохожих спасли девушку от необдуманного поступка

Полицейский и двое прохожих не дали девушке прыгнуть с моста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

6 ноября днем сотрудник ГУ МВД России по Пермскому краю проезжал по Чкаловской дамбе. Как вдруг увидел мужчину, который пытался удержать молодую женщину, стоящую на краю моста. Полицейский, бросив машину, поспешил на помощь. К нему присоединился еще один водитель. Втроем они увели девушку в безопасное место.

- Оперативник, оставшись наедине с женщиной, представился и попытался успокоить ее, убедить не предпринимать необдуманных действий, - рассказали в пресс-службе краевого МВД. Но та продолжала кричать, дралась, пытаясь вырваться: она хотела довести задуманное до конца.

Полицейский оставался рядом с девушкой до приезда наряда ДПС и спасателей, контролируя, чтобы она не только не спрыгнула с моста, но и не выбежала на проезжую часть – ее психическое состояние было нестабильным.

Прибывшие сотрудники ДПС увезли девушку в отдел, а после ее передали в руки медиков.

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