В Перми объявлены поиски 10-летнего мальчика в темно-синей шапке

Фото: Поисковый отряд "Регион59-поиск пропавших людей"

Тимофею Рудометову 10 лет. Он учится в школе №132, что на улице Баумана. В понедельник, 7 ноября, в 18.20 ушел из учебного заведения, но до дома не дошел.

Приметы: на вид 10-11 лет, рост 130 см, глаза серые, волосы светло-русые. Был одет в черную куртку с красной полосой на спине в районе лопаток, синие брюки и черные ботинки, на голове – темно-синяя шапка.

Около 11 ночи волонтеры поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» объявили о сборе у школы для поисков мальчика. Пока на территории города.

Всех, кому что-либо известно о Тимофее, просят звонить по указанным телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; +7-912-880-41-60 - волонтеры; 8-958-244-12-84 - инфорг Юлия; +7 (982) 477-76-05 - координатор на месте Павлина.

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