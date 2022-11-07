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НовостиОбщество7 ноября 2022 15:30

В Заксобрании Пермского края рассмотрят проект о назначении Игоря Сапко на должность омбудсмена

Это произойдет на ноябрьском заседании краевого парламента
Екатерина Яганова
Фото: соцсети Игоря Сапко.

Фото: соцсети Игоря Сапко.

Группа депутатов регионального Заксобрания внесла на рассмотрение проект постановления о назначении Игоря Сапко на должность уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Его рассмотрят на ноябрьском заседании. Как сообщает пресс-служба краевого Заксобрания, новый омбудсмен избирается сроком на пять лет.

Напомним, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова кандидатуру Игоря Сапко на должность омбудсмена Пермского края согласовала. Свое грядущее назначение Игорь Сапко прокомментировал на личной странице в ВК в конце сентября.

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