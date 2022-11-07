В Перми впервые появится снегоплавильная установка

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевой столице запустят первую снегоплавильную установку. Ее смонтируют на снежном полигоне по улице Промышленной. Об этом «КП-Пермь» сообщили в администрации города.

В городском департаменте дорог и благоустройства ознакомились с опытом соседних городов, в частности Уфы. Там снегоплавильные установки успешно применяют в местах складирования снега.

Было принято решение построить первое устройство для переработки снега на участке третьего по размеру в Перми полигона. Его площадь составляет 10,5 га. При этом общая площадь всех полигонов города составляет примерно 54 га.

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