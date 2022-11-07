В Перми из-за коммунальной аварии улица Малкова ушла под воду

Фото: ВКонтакте/Пермяки (Подслушано Пермь)

В Перми рано утром 7 ноября из-за коммунальной аварии в районе ДКЖ затопило улицу Малкова на перекрестке с улицей Энгельса. Под водой оказались тротуары и проезжая часть.

В связи с потопом осложнено движение транспорта. Как сообщили в Минтрансе Пермского края, автобусы №10, 40, 47 и 56 в направлении Гознака решено пустить в объезд с улицы Локомотивной по улицам Энгельса, Папанинцев, Каменского, Зои Космодемьянской, Подлесной и далее по маршруту.

В компании «Новогор-Прикамье» прокомментировали аварию. Из-за повреждения магистрального водовода и сильной утечки в жилые дома микрорайонов Дзержинского района вода подается с пониженным давлением. Вовсе без воды остались около 1700 жителей Пермского края.

Сейчас ведутся работы по локализации аварийной ситуации и определению точного места повреждения. Приступить к работам ремонтная бригада сможет только после согласования раскопок со всеми городскими службами.

Пермяки публикуют в соцсетях кадры потопы, на которых видно, что вода закрывает даже бордюры, разделяющие автодорогу и тротуар. «Там стабильно 2-3 раза в год топит», «Какой ужас, машины не ездят, а плывут по дороге», — пишут жители.

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