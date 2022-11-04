На эспланаде открылось первое кафе «Пермские холмы»

Фото: Пермь Первая/ВКонтакте

Центр Перми продолжает преображаться и радовать пермяков новым обликом. Буквально на днях завершилось благоустройство 66-го квартала эспланады, расположенного вокруг памятника «Героям фронта и тыла». Это стало финальным этапом реконструкции "сердца" Перми к предстоящему празднованию 300-летия города.

В центре города высадили сотни новых деревьев, десятки тысяч квадратных метров газонов, появились места для игр и отдыха, летний кинотеатр и многое другое. А недавно на эспланаде заработало первое кафе под названием «Пермские холмы». Заведение общепита располагается на участке вблизи здания Заксобрания.

В кафе, рассчитанном на 32 посадочных места, посетители смогут купить хот-доги, наггетсы, картофельные дольки, посикунчики, жареные пельмени, пончики и многое другое.

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