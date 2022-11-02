В Пермском крае при загадочных обстоятельствах погибли два человека

Фото: Сплетни Краснокамск/ВКонтакте

Вчера в Краснокамске на улице Калинина, 17 произошла трагедия. При неизвестных обстоятельствах погибли два человека. Тело одного нашли под окном многоэтажки, второе – в квартире.

Как написали в местных пабликах очевидцы, а также те, кто проживает в этом доме, на месте работали сотрудники МЧС (они зашли в квартиру через окно по пожарной лестнице), полицейские и следователи.

Фото: Сплетни Краснокамск/ВКонтакте

Погибший на улице был жителем квартиры, в которую сотрудники МЧС не могли попасть через дверь. В квартире, по предварительной информации, нашли тело его матери.

«Дак ночью ведь мужик по пьяни в окно вышел, а в квартире тело матери нашли», «В этом доме постоянно такое творится», - написали под постом местные жители.

- Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в «Комсомолке» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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