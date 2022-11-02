ИГЖН Прикамья вернула жильцам многоэтажки переплаченные за тепло 300 тысяч рублей

Жильцам вернули деньги, переплаченные за тепло. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Благодаря вмешательству сотрудников краевой инспекции государственного жилищного надзора жильцам многоэтажки на Плеханова, 59а, удалось вернуть переплаченные 306 938,1 рублей. Данная сумма денег была начислена за отопление с января по май 2022 года.

Как сообщили в ведомстве, указанный дом оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии и плата за отопление должна была определяться по его показаниям. Но ПАО «Т Плюс» за четыре первых месяца года начисляло жителям оплату исходя из норматива потребления коммунальной услуги по отоплению.

После получения от ИГЖН ПК письменного уведомления о принятии мер по устранению допущенного нарушения организация сделала перерасчет в пользу жителей, который был отражен в сентябрьских платежках.

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