В Пермском крае объявлена в розыск 75-летняя женщина, нуждающаяся в медпомощи

Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой/ВКонтакте

В Пермском крае объявлена в розыск жительница д. Мостовая (Осинский район). 75-летняя женщина ушла из дома около 11 часов дня. С тех пор о местонахождении Ирины Михайловны Красильниковой ничего не известно.

Приметы: рост 160 см, худощавая, волосы светлые, глаза серо-зеленые. Была одета в бордовую водолазку и черную болоньевую безрукавку, серые штаны и фиолетовые калоши. Особые приметы – большая родинка слева над верхней губой.

Волонтеры уточняют, что женщина нуждается в медицинской помощи. Всем, кто располагает информацией о местонахождении Ирины Михайловны, просьба позвонить по телефону: 8 (342) 204-49-04 или 102.

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