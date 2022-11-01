За лето 20-летняя пермячка угнала 20 чужих великов

Девушка уходила с велосипедами, ни от кого не таясь. Фото: скриншот с видео из паблика "Полиция Прикамья"/ВКонтакте

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Перми задержали 20-летнюю похитительницу велосипедов. На счету у девушки оказалось 20 угнанных байков.

Как установили полицейские, с июля по сентябрь текущего года злоумышленница похищала велосипеды в нескольких районах города: из подъездов многоквартирных домов, проходных организаций и велопарковок. Кусачками она снимала противоугонные тросы, которыми были пристегнуты некоторые велики. При этом абсолютно никого не стеснялась – на видеозаписях видно, как девушка спокойно проходит мимо людей с краденными «железными конями».

Все похищенное имущество она продавала третьим лицам либо сдавала в комиссионные магазины. Вырученные деньги тратила на себя любимую. Таким незамысловатым способом девушка «заработала» более 180 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД России по г. Перми, на 20-летнюю пермячку завели уголовное дело по статье «Кража». На период предварительного расследования ее заключили под стражу. Следственные мероприятия продолжаются.

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