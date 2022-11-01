В Перми за 4 млн рублей разработают проект реконструкции Комсомольского проспекта

МКУ «Пермблгоустройство» ищет подрядчика, который разработает проектную документацию по реконструкции Комсомольского проспекта. Работы захватят участок от улицы Ленина до улицы Екатерининской, то есть зону рядом с гостиницами «Урал» и «Прикамье». Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составляет 4 млн рублей. Источником финансирования станет городской бюджет. Итоги конкурса будут подведены 14 ноября.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания и земелеустроительные работы, разработать дизайн-проект и создать проектную документацию и в результате создать цифровую модель. В ней нужно обозначить расположение парковочных карманов, пожарных проездов, план покрытий проезжей части и тротуаров с рисунком.

Все работы должны быть выполнены до 29 декабря 2023 года.

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