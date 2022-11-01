В Перми октябрь 2022 года стал самым теплым за 10 лет

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году октябрь побил температурный рекорд и стал самым теплым с 2012 года. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Средняя температура в Перми составила +5 градусов при норме +3,3. Этот показатель стал самым высоким за последние 10 лет. Для сравнения, в 2012 году средняя температура была +5,4 градуса.

Второй осенний месяц отличался очень стабильным характером погоды и отсутствием существенных похолоданий. Минимум температуры в краевой столице составил -4 градуса. При этом сильных волн тепла тоже не было. Аномально высокая температура зафиксирована лишь 4 октября. В тот день она поднялась до +19 градусов.

Количество осадков на большей части края оказалось немного ниже нормы — 70-90%. Первые две декады были сухими, третья — более влажной, а в конце месяца в регионе прошел снегопад, и местами установился снежный покров до 24 сантиметров. В Перми первый кратковременный снегопад был зафиксирован 21 октября.

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