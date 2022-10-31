В Пермском крае основные проблемы обманутых дольщиков решат до конца 2023 года

Фото: Минстрой Пермского края.

В ходе состоявшейся встречи Дмитрий Махонин и Константин Тимофеев обсудили ход достройки проблемных домов в Перми и меры по защите прав обманутых дольщиков.

По пути совместных решений

Глава региона и руководитель федерального ведомства совершили совместный инспекционный выезд на стройплощадку одного из долгостроев Перми на ул. Толмачева, 15, где завершается возведение проблемного дома.

К строительству дома на ул. Толмачева, 15 застройщик «СтройСфера» приступил еще в 2008 году. В 2015 году компанию признали банкротом, а через два года ее руководителя за обман дольщиков приговорили к отбыванию реального срока.

В конце 2021 года Фонд защиты прав дольщиков Пермского края и проектно-строительная фирма «Вектор-Строй» заключили контракт на завершение работ по возведению многоквартирного дома. Прошлой зимой подрядчик вышел на строительную площадку проблемного дома. Сейчас более 100 дольщиков ожидают квартиры в этом доме, который планируют сдать в эксплуатацию до конца 2022 года.

Сейчас на стройплощадке идет прокладка коммуникаций, благоустройство прилегающей к дому территории. Подрядчик приступил к финальной стадии работ - облицовке фасада многоэтажного дома.

Директор ООО «Вектор-Строй» Игорь Соколов сообщил, что компании осталось провести небольшой объем мелких, косметических работ, которые будут завершены уже на этой неделе. Кроме того, в дом запустят отопление в доме, начнут сдачу строительных этапов и документации в инспекцию Госстройнадзора. После этого предстоит итоговая проверка инспекции.

Это лишь один из примеров работы, которую сегодня ведут краевые власти по защите прав обманутых дольщиков в регионе.

Константин Тимофеев в целом положительно оценил деятельность властей Пермского края по решению вопросов долгостроев.

«Под личным контролем главы региона ведется активная работа по защите прав дольщиков. В целом, региональный фонда Пермского края проводит достаточно большой строительный объем, включающий свыше 65 тысяч квадратных метров жилья. Очень важно, что объекты обеспечены финансированием в полном объеме. На завершение работ остается чуть больше года, поэтому необходимо нарастить темпы и не снижать их на всех этапах. Основные проблемы дольщиков в регионе будут решены до окончания 2023 года», – сказал Константин Тимофеев.

На защите прав дольщиков

На состоявшейся встрече губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что у региона с руководством Фонда развития территорий выстроено конструктивное сотрудничество для оперативного решения вопросов в части определения алгоритмов защиты прав дольщиков по каждому из проблемных домов.

«Со своей стороны, после принятия Фондом решений о достройке, региональные власти не остаются в стороне, а продолжают активно взаимодействовать с подрядчиками. Мы контролируем ход работ, чтобы при необходимости содействовать компаниям в решении возникающих вопросов для скорейшего соблюдения интересов людей. Мы будем считать задачи исполненными, когда в Пермском крае не останется ни одного обманутого дольщика», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

В федеральном ведомстве считают, что сейчас в Прикамье необходимо приять меры по недопущению появления новых проблемных объектов, а также более тесно взаимодействовать с правоохранительными органами.

Правительством Пермского края ведет системную работу по защите прав дольщиков с 2020 года. Как рассказали в региональном Министерстве строительства, сейчас в Прикамье насчитывается 46 проблемных объектов. Федеральный Фонд развития территорий принял решение о восстановлении прав свыше 2 тыс. обманутых дольщиков 41 дома. Еще пять домов достраиваются силами самих застройщиков или инвесторами.

Сейчас 890 граждан уже получили денежные компенсации свыше около 2 млрд рублей, за вложенные ими средства в строительство 19 домов.

В настоящее время в Перми, помимо дома на ул. Толмачева, 15, ведутся строительные работы еще на нескольких объектах: на ул. Кировоградской, 68а, в ЖК «Весна» (ул. Переселенческая, 98 и 100, ул. Углеуральская, 25), на ул. Карпинского, 112а, ул. Декабристов, 97, на ул. Кедровой, 18 в селе Култаево Пермского округа.

Подписан договор на завершение строительства дома на ул. Юнг Прикамья в Кировском районе Перми. На особом контроле Министерства строительства и надзорных органов находится строительство дома на ул. Решетникова, 18 и ул. Революции, 2а, застройщики которых допустили просрочки по сдаче домов более чем на 6 месяцев.

Решение вопросов еще по шести домам находятся на этапах разработки проектов достройки или оценки проектной документации госэкспертизой. По ряду объектов прорабатывается вопрос о пересмотре решений о достройке на выплаты компенсаций, чтобы ускорить процесс защиты интересов дольщиков.

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