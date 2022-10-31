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НовостиОбщество31 октября 2022 13:15

В Прикамье уничтожили тонну огурцов с опасными насекомыми

Зараженные овощи привезли из Татарстана
Лела Минадзе

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Пермском крае уничтожили тонну огурцов, в которых обнаружили опасных насекомых. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

В Прикамье огурцы привезли из Республики Татарстан. В ходе лабораторных исследований в них выявили карантинный организм — западный (калифорнийский) цветочный трипс. Как отметили в ведомстве, это насекомое чрезвычайно опасно, особенно для декоративных культур. Оно поражает не только листья и стебли, но и почву.

В результате зараженные овощи было решено уничтожить.

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