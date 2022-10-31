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НовостиОбщество31 октября 2022 11:24

В Перми владелец изымаемых автомойки и двух складов отказался от иска к властям

Предметом спора стали объекты на Локомотивной, 16аа
Екатерина Яганова
Предприниматель сначала решил побороться за свою собственность, но потом передумал.

Предприниматель сначала решил побороться за свою собственность, но потом передумал.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У предпринимателя Сергея Бородина была автомойка, два складских помещения и объекты инфраструктуры. Все это имущество располагалось на одном участке, который находился по ул. Локомотивной, 16аа (его площадь составляла 1193 кв.м.). Согласно документации (сентябрь 2019 года) этот участок был включен в список площадок, которые попали в границы планировки территории для создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на базе железнодорожного вокзала Пермь II.

В начале октября началась подготовка строительной площадки под будущую многофункциональную спортивную арену в районе ДКЖ, сообщает Business-class. Земельный участок Бородина тоже находился в зоне Товарного двора - рассматривался, как часть ТПУ.

Сначала предприниматель решил побороться за свою собственность. Он даже обратился с иском в арбитражный суд, чтобы урегулировать разногласия по соглашению об изъятии недвижимости для государственных нужд Пермского края. В деле назначили экспертизу. Специалисты уточняли рыночную стоимость объектов, право аренды участка и убытках, причиняемых изъятием. В конце сентября состоялся выезд на участок для осмотра. Но тут истец заявил об отказе от иска, и он был принят судом.

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