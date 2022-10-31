В Перми владелец изымаемых автомойки и двух складов отказался от иска к властям

Предприниматель сначала решил побороться за свою собственность, но потом передумал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У предпринимателя Сергея Бородина была автомойка, два складских помещения и объекты инфраструктуры. Все это имущество располагалось на одном участке, который находился по ул. Локомотивной, 16аа (его площадь составляла 1193 кв.м.). Согласно документации (сентябрь 2019 года) этот участок был включен в список площадок, которые попали в границы планировки территории для создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на базе железнодорожного вокзала Пермь II.

В начале октября началась подготовка строительной площадки под будущую многофункциональную спортивную арену в районе ДКЖ, сообщает Business-class. Земельный участок Бородина тоже находился в зоне Товарного двора - рассматривался, как часть ТПУ.

Сначала предприниматель решил побороться за свою собственность. Он даже обратился с иском в арбитражный суд, чтобы урегулировать разногласия по соглашению об изъятии недвижимости для государственных нужд Пермского края. В деле назначили экспертизу. Специалисты уточняли рыночную стоимость объектов, право аренды участка и убытках, причиняемых изъятием. В конце сентября состоялся выезд на участок для осмотра. Но тут истец заявил об отказе от иска, и он был принят судом.

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