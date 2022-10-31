Производство модернизированной «Камы» на пермском велозаводе начнется в первом квартале 2023 года

Фото: dzen.ru

Пермский велозавод «Форвард» приступил к возрождению «Камы». Выпуск запчастей к этой модели – стальная рама, вилки и алюминиевые обода колес – уже начался. Об этом сообщает издание «Текст» со ссылкой на коммерческого директора «Форварда» Алексея Бояршинова.

Уточним, на велозаводе планируется выпускать модернизированную модель любимого многими байка. У него будет обновленная, как у недорогих складных велосипедов, типа «Арсенал» и «Альтаир», рама. Она будет более широкой и прочной, светоотражатели заменят на LED-фары. Колеса будут 20 дюймов. А вот цвет решили сохранить – он будет красный.

Часть деталей для новенькой «Камы» планируется закупать в Китае. Они начнут поступать на завод с января.

В следующем году планируется выпустить около 3 тысяч велосипедов. Первая партия будет готова в первом квартале, вторая – ближе к лету. Заказ на «Каму» уже сделали оптовые компании и крупные магазины из Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Центральной России и Белоруссии. Стоимость велосипеда пока не озвучивается, но для пермских покупателей велозавод планирует делать скидку.

Напомним, в Перми велосипед «Кама» выпускался с 1973 года.

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