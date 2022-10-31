3 ноября в Кировском районе Перми откроется городская ярмарка

Фото: Администрация города Перми.
В Кировском районе Перми 3 ноября откроется городская ярмарка. Торговые ряды, по информации городской администрации, разместятся на улице Ласьвинской, 18 и на Маршала Рыбалко, 109.
Посетители ярмарки смогут приобрести изысканные деликатесы, колбасы и копчености, рыбу и сыры, молоко, сливочное и подсолнечное масла, натуральный мед и продукты пчеловодства, сладости и уникальные изделия ручной работы.
В администрации отметили, что в последние годы ярмарки посещает все большее количество горожан. Оно и понятно: здесь можно приобрести качественные продукты питания, продегустировать новую продукцию, купить сувениры.
Уточним, часы работы городской ярмарки - с 12 до 20 часов. Шатры будут открыты по 5 ноября.
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