В Пермском крае с начала года выявлено 17 «черных кредиторов»

Нелегальные финансовые организации могут изменить договор без согласия клиента. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За девять месяцев года Банк России выявил в Пермского крае 17 нелегальных участников финансового рынка. Большая часть из них работала под видом ломбардов и комиссионных магазинов, незаконно выдавая займы жителям Прикамья.

Как пояснили в Отделении Банка России по Пермскому краю, по закону выдавать займы могут микрофинансовые организации, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы. Правда, для этого они должны состоять в реестрах БР. В случае несоблюдения данного условия, считается, что компания ведет финансовую деятельность незаконно, а потребители могут быть обмануты.

- Легальный ломбард обязан оформить заемщику залоговый билет с условиями займа и застраховать объект залога, - отметил управляющий отделением по Пермскому краю Алексей Моночков. - Нелегалы эти требования закона, как правило, игнорируют. Также они могут изменить условия договора в одностороннем порядке и продать заложенную вещь без согласия клиента.

С середины 2021 года Банк России вносит сведения о выявленных нелегальных финансовых компаниях в предупредительный список. На сегодня в нем числится 7,2 тыс. организаций, 46 из них из Пермского края.

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