В Пермском крае за сутки 218 человек заболели COVID-19

В 100 % случаев во время лабораторных исследований идентифицируется вариант вируса «омикрон». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Согласно свежим данным от Роспотребнадзора, на 30 октября в Пермском крае 218 человек заболели COVID-19.

- В Перми за минувшие сутки было зарегистрировано 90 случаев, что составляет 41,3 % от числа заболевших, - пояснили в Роспотребнадзоре. – А всего с начала пандемии в регионе было выявлено 444 023 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В 100 % случаев во время лабораторных исследований идентифицируется вариант вируса «омикрон».

Чтобы выяснить это, за прошедшую неделю медики в среднем проводили около пяти тысяч исследований в день.

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