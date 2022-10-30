В Пермском крае за сутки 218 человек заболели COVID-19

В 100 % случаев во время лабораторных исследований идентифицируется вариант вируса «омикрон».
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Согласно свежим данным от Роспотребнадзора, на 30 октября в Пермском крае 218 человек заболели COVID-19.
- В Перми за минувшие сутки было зарегистрировано 90 случаев, что составляет 41,3 % от числа заболевших, - пояснили в Роспотребнадзоре. – А всего с начала пандемии в регионе было выявлено 444 023 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
В 100 % случаев во время лабораторных исследований идентифицируется вариант вируса «омикрон».
Чтобы выяснить это, за прошедшую неделю медики в среднем проводили около пяти тысяч исследований в день.
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