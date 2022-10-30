Пермские молодожены пришли на регистрацию в ЗАГС в футболках с принтом «Lоve is»

Фото: страница ВК Управление ЗАГС администрации города Перми.

В субботу, 29 октября в Перми регистрировали пару молодоженов, которые пришли на регистрацию в ЗАГС в футболках с надписью «Lоve is».

- Свой брак зарегистрировали Николай Смирнов и Анастасия Колоколова, - рассказали в Мотовилихинском отделе управления ЗАГС. - Молодые люди знают друг друга с самого детства, вместе они около девяти лет.

Познакомились, когда Николай приезжал на лето к бабушке в деревню, а Анастасия там жила. Встречаться стали, когда девушка поступила в институт, а ее будущий жених вернулся из армии.

Сейчас оба они живут в Перми. Николай – мастер строительно-монтажных работ, Анастасия работает в судебной сфере. Решение надеть футболки с принтом в день свадьбы пришло невесте. Жених согласился: «Пусть все будет так, как хочешь ты!».

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