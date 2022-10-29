В Пермском крае на междугородние маршруты выйдут новые автобусы

Фото: Министерство транспорта Пермского края.

Пермский перевозчик ООО «Дизель» получил 11 автобусов марки YUTONG для работы в рамках новых контрактов на междугородних маршрутах №802 «Пермь – Соликамск» и №771 «Пермь – Кизел».

В начале ноября в Пермь поставят еще четыре автобуса, их планируется запустить по маршруту №796 «Пермь - Лысьва» через Чусовой.

В Министерстве транспорта Пермского края пояснили, что новые автобусы оборудованы всем необходимым для комфортных поездок на дальние расстояния: кондиционерами для лета и отоплением для зимы, удобными креслами с ремнями безопасности, персональными светильниками над каждым пассажирским креслом.

В первые рейсы новые автобусы должны отправиться уже завтра, 30 октября.

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