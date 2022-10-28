Глава Перми Алексей Дёмкин проинспектировал Индустриальный район

Фото: администрация г. Перми

Работа по благоустройству в Перми не прекращается, несмотря на то, что зима уже на подходе. За работами лично следит глава города Алексей Дёмкин. О результатах своих поездок он информирует общественность в том числе через свой телеграм-канал.

- Продолжаю выезды в районы. Вчера вместе с депутатами гордумы работал в Индустриальном районе. Осмотрел объекты благоустройства и ответил на вопросы жителей, - написал Алексей Дёмкин. - Первой точкой стал обновленный сквер у Пермского дома народного творчества «Губерния».

Здесь отремонтировали тротуары, поставили новые лавочки и урны, разбили цветники.

У Дома культуры им. Гагарина решили реконструировать площадь, расположенную перед ДК, где сегодня разместилась стихийная парковка.

- Это место является визитной карточкой района и должно соответствовать своему статусу, - отметил глава города.

Планируется, что центральной точкой площади станет амфитеатр с фонтаном, где зимой можно будет обустраивать каток. Работы намечены на 2023-2024 годы. Реконструкцию в качестве подарка к 300-летию города проведет ООО «ЛУКОЙЛ–Пермнефтеоргсинтез».

Также глава города заехал в дома по улице Советской Армии - №33, 33/1, 33/2. Местные жители общими усилиями подали заявку на ремонт общего двора по проекту «Формирование современной городской среды».

- И, как результат, – обновлены проезд, тротуар, установлена современная контейнерная площадка.

Осмотрел Алексей Дёмкин и сквер на пересечении улиц Капитана Гастелло и Левченко, который обустроили активисты ТОС «Стахановский», победив в конкурсе инициативных проектов. Они сделали альпийскую горку и живую изгородь, обустроили дорожки, посадили деревья, кустарники и цветы-многолетники.

- Также проверил ход работ по строительству муниципального дома по ул. Чайковского, 11 для расселения людей из аварийного жилья, - написал глава. - Сваи забили, начали монтировать каркас первого этажа.

Фото: администрация г. Перми

Как пояснил Дёмкин, это первый муниципальный дом, который строится в Индустриальном районе. В перспективе – возвести такие в каждом районе города. Так, в Дзержинском и Свердловском районах уже выбраны площадки под строительство.

Фото: администрация г. Перми

После мэр встретился с жителями города на площадке общественного центра «Стахановец». Общественные центры «Мирный» и «Нагорный» были подключены по видеоконференцсвязи. На перспективу наметили решение следующих вопросов:

- в 2023 году организовать освещение на бульваре по улице Леонова;

- также в 2023 году (до конца первого квартала) установить светофор на пересечении улицы Промышленной и дороги на Гамово, сейчас проезд перекрестка небезопасен;

- главе района дано поручение до конца года снести заброшенные и опасные строения по улице Леонова, 11а;

- установить уличное освещение на улицах 1-я, 2-я, 3-я Казанцевская в 2023-2024 году, проектная документация уже разработана;

- по просьбам жителей по улице Левченко от Спартаковской до Луньевской в 2023 году появится тротуар.

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