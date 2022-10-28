На пермяка, напавшего на эзотерическую мастерскую «Две метлы», завели уголовное дело

Пермяк хотел бросить бутылку с горючей смесью в витрину магазина. Фото: Александр ГЛУЗ

Днем 28 октября пермские полицейские предотвратили нападение на эзотерическую мастерскую «Две метлы». 32-летний мужчина, одетый в одежду цвета хаки и маску, пытался зайти в офис мастерской, что на улице Петропавловской. С собой у него была бутылка с горючим веществом, которую он хотел бросить в витрину магазина, и предмет, похожий на пистолет. В тот момент в мастерской находились две женщины.

Сотрудники МВД оперативно среагировали на вызов – мужчину успели задержать до того, как он совершил задуманное.

Как нам стало известно, в ГУ МВД по Пермскому краю в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением предметов, использованных в качестве оружия».

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