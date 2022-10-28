В Перми с 31 октября трамваи вновь пустят на Парковый

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трамвай №3 возобновит работу с 31 октября, сообщили в администрации Перми. Вновь будет открыта ветка по улице Трамвайной, которая не работала с 2019 года.

Трамвайный маршрут №3 будет следовать между остановками «Красный Октябрь» и «Станция Пермь II». Он обеспечит связь микрорайона Парковый с предприятиями вдоль улицы Дзержинского, Пермским университетом и железнодорожным вокзалом. Как и раньше, на линии будут работать два вагона. В связи с возвращением трамвая отменяется компенсационный автобусный маршрут №88.

Отмечается, что ремонт на участке, через который двигается «тройка», почти завершен. «Здесь находится своеобразная достопримечательность пермской трамвайной сети — тоннель с реверсивным движением. Пермский тоннель — уникальный объект. Он настолько узкий, что трамвайные пути образуют сплетение, и вагоны должны пропускать друг друга. Аналогичный тоннель в нашей стране существует только в Москве», — отметили в горадминистрации.

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