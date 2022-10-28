После реконструкции на военном захоронении Егошихинского кладбища в Перми появились надгробия-двойники

Воинские захоронения на Егошихинском кладбище. Фото: Игорь Щербаков

Комплексную реконструкцию воинских захоронений по заказу администрации Перми начали в 2014 году. Она была приурочена к 70-летию Великой Победы. Непосредственно работами занималась пермская компания ООО «Пермстроймет+». За них ей заплатили 113 млн рублей.

Все бы ничего, но спустя почти 10 лет бдительные горожане, что нередко посещают эту часть погоста, чтобы отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, выяснили: после реконструкции появились надгробия-двойники, а некоторые имена и вовсе исчезли. Об этом сообщает издание «В курсе.ру».

Сейчас властям предстоит сверить архивные данные и восстановить утраченные имена захороненных воинов, а также разобраться с надгробиями-двойниками.

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