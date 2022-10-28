27 октября в Пермском крае ушел из жизни главный редактор газеты «Тан» Эльмарт Уразов

Эльмарт Уразов. Фото: tan-barda.ru

27 октября ушел из жизни главный редактор газеты «Тан» («Рассвет») Эльмарт Уразов. Не стало талантливого журналиста, профессионала своего дела и просто хорошего человека, который посвятил свою жизнь районной газете. Многие земляки, а также коллеги и все, кто знал Эльмарта Уразова выразили слова соболезнования под сообщением (в соцсети «ВКонтакте») о его уходе.

«Такого профессионала не стало... Какие статьи он писал? Их можно читать, перечитывать, чтобы научиться нашему правильному, литературному татарскому языку. Будем его помнить всегда. Пусть земля ему будет пухом».

«Очень светлый, очень скромный, очень человечный был человек! Таких мало! Скорбим, соболезнуем родным и близким!»

«Очень и очень жаль... Талантливый, отзывчивый, добрейшей души Человек. Пусть, Шайхиевич, земля будет тебе пухом».

Также соболезнования семье Уразовых выразил председатель Духовного управления мусульман Пермского края Ильхам хазрат Бибарсов: «Выражаю свои самые глубокие соболезнования в связи с утратой главного редактора газеты. Глубоко скорблю вместе со всеми мусульманами Пермского края и разделяю боль родных и близких усопшего. Эльмарт Шайхиевич завоевал любовь и уважение верующих достойным служением делу ислама, просвещения и наставления, олицетворяя собой образ искреннего и благочестивого мусульманина, гражданина и патриота».

Прощание с «одним из опытнейших главредов районных газет Прикамья, профессионалом своего дела, отзывчивым и чутким товарищем» состоится сегодня в с. Барда.

Напомним, Эльмарт Уразов родился в 1955 году в деревне Чалково Бардымского района Пермской области. Окончил Казанский госуниверситет по специальности «Журналистика» (1977). Вся трудовая деятельность посвящена газете «Тан» («Рассвет») села Барда. Работал заведующим отделом писем, 10 лет - заместителем редактора, с 1993 года - редактор газеты. С 2000 года по настоящее время занимал должность главного редактора муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Тан» («Рассвет»).

Основные темы его публикаций: жизнь района, значимые события, проблемы села, портреты людей. Лауреат и дипломант творческих конкурсов среди журналистов Пермского края. Отмечен благодарностями, Почетными грамотами Пермского края и Бардымского муниципального района, имеет звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан».

Редакция «Комсомолки» выражает глубокие соболезнования родным и близким Эльмарта Уразова.

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