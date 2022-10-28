Бабушка с болезнью Альцгеймера два дня плутала в горах Пермского края

На Ледяную гору часто приезжают полюбоваться красивыми видами. Фото: izi.travel

74-летняя жительница Кунгура страдала болезнью Альцгеймера. 25 октября она вышла из дома подышать свежим воздухом и - не вернулась. Сначала ее искали собственными силами – супруг и родные со знакомыми. Но поиски не увенчались успехом. Тогда дедушка решил обратиться за помощью к правоохранительным органам – написал заявление о пропаже.

Бабулю обнаружил случайный прохожий в овраге на Ледяной горе около 14 часов 27 октября. Как позднее рассказал мужчина, он обходил лесной массив в поисках грибов, когда увидел лежащую на земле женщину. Она не двигалась, но была жива. Мужчина сразу позвонил в полицию и скорую.

К медикам, что ждали на трассе Кунгур-Соликамск, бабулю доставляли сотрудники местного подразделения МЧС: скорой до оврага было не доехать, а женщина была в критическом состоянии. Еще бы! Почти двое суток в лесу без воды и еды, кроме того, ночные заморозки никто не отменял. А бабушка ушла гулять в легком демисезонном пальтишке, тоненьком трико и разной обувке.

- Бабушке просто повезло, что грибник смог ее заметить – с дороги ее не было видно. Да и место там такое – не покажешь специально, не увидишь, - рассказал «КП» источник знакомый с ситуацией.

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