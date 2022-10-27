УФАС Пермского края оштрафовало двойника известного курорта «Ключи» на 1 миллион рублей

Компанию-двойника оштрафовали за недобросовестную конкуренцию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владельцы ООО ЛОК «Ключи» пошли по пути наименьшего сопротивления, когда придумывали название своему санаторию. Они просто взяли и заимствовали его у хорошо известного, с отличной деловой репутацией ЗАО «Курорт Ключи». Видимо, так они решили сэкономить на продвижении и рекламе своих услуг.

Также их совсем не волновало, что, используя чужое название, они принесут компании-конкуренту ущерб в виде упущенной выгоды, нанесут вред его деловой репутации, а также введут в заблуждение потребителей относительно того, кто на самом деле оказывает санаторно-курортные услуги. Об этом сообщает Пермское УФАС России.

За нарушение Закона о защите конкуренции антимонопольное ведомство выдало ООО ЛОК «Ключи» предписание исключить из фирменного наименования обозначение «Ключи», а также прекратить его использование при оказании услуг санаторно-курортного лечения на территории края.

Руководство организации предписания УФАС проигнорировало. И даже попыталось оспорить его. Но Арбитражный суд Пермского края, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Пермского края и Суд по интеллектуальным правам признали решение антимонопольного ведомства законным.

За использование чужого названия ООО ЛОК «Ключи» придется заплатить штраф в размере 1 млн. 21 тыс. 144 рубля.

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