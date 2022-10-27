В Перми ограбили 6-летнюю девочку

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 13 октября 6-летняя девочка беззаботно качалась на качели во дворе своего дома по улице Малкова и одновременно играла в смартфон. Одинокого ребенка с дорогой" игрушкой" в руках заприметил 32-летний мужчина. Он подошел к девочке и вырвал из рук телефон. Бедняжка сильно испугалась и тут же побежала к родителям.

Вскоре пермские опера задержали негодяя. Им оказался неоднократно судимый житель Чердынского района. На допросе он во всем признался, но телефон уже продал, а деньги потратил на личные нужны.

- Отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории столицы Прикамья, - сообщили в пресс-службе МВД по городу Перми.

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